  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bangladeş'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 163'e yükseldi

2020-04-29 17:03:05 -
Bangladeş'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 163'e yükseldi

DAKKA (AA) - Bangladeş’te son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 8 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 163'e yükseldi.

Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDRC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 641 yeni vaka ile ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 103 olurken, 150 kişinin tedavisi tamamlandı.

Yetkililer, son 24 saatte ölen 8 kişi arasında 40 yaşında bir polis memurunun ve yerel bir basın organında çalışan gazetecinin de bulunduğunu belirtti.

Ülke genelinde şimdiye kadar 420 polis ve 33 gazetecide Kovid-19'a rastlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı