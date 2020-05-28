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Aktüel

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış

Yeniakit Publisher
2020-05-28 20:58:31 -
Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış

ANKARA (AA) - Bangladeş'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı 8 Mart'tan bu yana günlük vaka sayısındaki artış en yüksek seviyeye ulaştı.

Sağlık Genel Direktörü Nesime Sultana, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 2 bin 29 artışla 40 bin 321'e yükseldiğini açıkladı.

Sultana, virüsten 15 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 559'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Ülkede son 24 saatte 9 bin 310 test yapılırken, 2 bin 29 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle şu ana kadar günlük en yüksek vakaya ulaşıldı.

Öte yandan, Bangladeş'te, bugün tedavisi tamamlanan 500 kişi taburcu edildi, toplam iyileşen sayısı 8 bin 425'e yükseldi.




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