Bangladeş’te “İslam” gidiyor, “laiklik” geliyor

MÜNÜBE YILMAZ

Bangladeş Enformasyon Bakanı Murad Hassan, ülkede meydana gelen dinî şiddet olaylarından kısa bir süre sonra ilginç bir çıkış yaptı. Bangladeş'in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman tarafından önerilen 1972 tarihli orijinal laik anayasasına geri döneceklerini ve İslam'ı devlet dini olmaktan çıkaracaklarını belirten Hassan, “laiklik” tasarısının yakın bir zamanda parlamentoya geleceğini kaydetti. Hassan, “vücutlarında özgürlük savaşçılarının kanını taşıdıklarını ve her halükarda Bangladeş'in 72 anayasasına dönmesi için savaşmayı sürdüreceklerini” de ifade etti.

En büyük 4. Müslüman ülke

160 milyonun üzerindeki nüfusuyla, Endonezya, Pakistan ve Hindistan’dan sonra en fazla Müslümanın yaşadığı ülke olan Bangladeş’te iktidardaki Lalai Ligi partisinin şu anda meclise hakim olduğu düşünüldüğünde, değişikliğin herhangi bir itiraz olmaksızın sorunsuz bir şekilde geçmesi bekleniyor.

1972 Anayasası’nda ilke olarak sekülerizm, demokrasi, nasyonalizm ve sosyalizm yer alan Bangladeş’te 1975’te ülkenin kurucusu olan başkan Şeyh Mucibur Rahman suikasta uğramış, sonrasında oluşturulan askeri hükümet sekülerizmi kınamış ve 1977’de başkan Ziaur Rahman tarafından sekülerizm sözcüğü "Allah’a inanç ve güven bütün edimlerin temeli olacaktır" ibaresi ile değiştirilerek anayasadan çıkarılmıştı.