Bangladeş'te feci kaza! 13 kişi yanarak can verdi
Bangladeş'te meydana gelen trafik kazasında, kazaya karışan minibüsteki gaz tüpünün patlaması sonucu 13 kişi yanarak can verdi.
Yetkililer, hızlı seyreden bir otobüsle minibüsün çarpıştığını, minibüse de arkadan bir binek aracın çarptığını bildirdi.
Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki gaz tüpünün patladığını ve mahsur kalan 13 kişinin yanarak can verdiğini ifade eden yetkililer; otobüsteki 3, araçtaki 1 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, 3’ü ağır, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.