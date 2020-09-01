Bangladeş'te evinde uyuyan kadın fil saldırısında hayatını kaybetti
ANKARA (AA) - Bangladeş'in güneydoğusundaki Bandarban bölgesinde bir kadın evinde uyurken fil sürüsünün saldırısında yaşamını yitirdi.
Dhaka Tribune'ün haberine göre, yerel yetkililerden Farid Ul Alam, Bandarban'da fil sürüsünün, Ashrafia Begum'ün uyuduğu sırada evine saldırdığını açıkladı.
Alam, evi yıkan fillerin ayaklarının altında ezilen kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Emniyet yetkilisi Mizanur Rahman da polislerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.