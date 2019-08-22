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Bangladeş'te dang humması salgını sürüyor

Salgında vaka sayısı 57 bin 995'e yükseldi

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:20
Bangladeş'te dang humması salgını sürüyor

DAKKA (AA) - Bangladeş'te yılbaşından bu yana 57 bin 995 dang humması vakası görüldüğü bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle bin 626 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-7 Ağustos döneminde kaydedilen vaka sayısının 57 bin 995 olduğu, bu vakalardan 47'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, hastalık nedeniyle halen 6 bin 278 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler, ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğunu iddia ediyor.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:20
  1. Bangladeş
  2. Dang humması

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