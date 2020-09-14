Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binası açıldı

ANKARA (AA) - Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılışı, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’nın video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi.



Ankara’nın Oran semtinde inşası tamamlanan büyükelçilik binasının açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Türkiye-Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.



Açılışta konuşan Hasina, projenin zamanında tamamlanması nedeniyle Türk ve Bangladeşli yetkililere teşekkür etti.

Hasina, aynı zamanda babası olan Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın "Herkesle dostluk istiyoruz ve kimseye kötülük gelsin istemiyoruz." sözünün Bangladeş dış politikasını özetleyen bir cümle olduğunu belirterek, "Türkiye ile ortak tarih, inanç, kültür, çıkarlara ve karşılıklı güvene dayalı, kökü derinde olan ilişkilere sahibiz." diye konuştu.

Bu ilişkilerin daha da ileriye taşınması gerektiğini vurgulayan Hasina, ülkesinin daha fazla ülkede büyükelçilik açmak istediğine dikkati çekerek, Ankara'da açılan yeni büyükelçilik binasının bu niyetin ve Türkiye'yle olan iyi ilişkilerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Hasina, Bangladeş'in başkenti Dakka'da inşası tamamlanan yeni Türk büyükelçiliği binasının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Çavuşoğlu'nu da davet ederek, "Bu yıl Bangabandhu'nun 100. doğum gününü kutlayacağız. Gelin bunu hep birlikte kutlayalım." dedi.

Ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başarılı şekilde mücadele ettiğini dile getiren Hasina, Türkiye'nin Bangladeş'e yaptığı tıbbi malzeme yardımlarından da söz etti.

Çavuşoğlu da açılışta yaptığı konuşmada yeni büyükelçilik binasının Bangladeş'in gurur duyacağı bir bina olduğunu belirterek, "Momen'in Bangladeş'teki Türk büyükelçiliğinin yeni binasının açılışına katılmam için yaptığı daveti kabul ediyorum." diye konuştu.

Bangladeş'in istikrarlı büyüyen bir ekonomi olarak Asya'da başarı hikayesi yazdığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bangladeş'le kökü çok derinde olan kardeşlik ilişkisine sahibiz. Kurtuluş Savaşı sırasında Alt Kıta Müslümanlarının bize verdiği desteği asla unutmuyoruz. Bangladeş ayrıca dünya tarihinin gördüğü en büyük insani krizlerden birinde tüm dünyaya insanlık dersi verdi ve Myanmar'dan kaçan yaklaşık 1 milyon Arakanlıyı ülkesine kabul etti." dedi.

Çavuşoğlu, Bangladeş'in gelişen ekonomisi ve genç nüfusuyla Türkiye için önemli bir ortak olduğunu da sözlerine ekledi.

Momen ise Türk ve Bangladeş halkları arasında ortak kültür, inanç ve değerler olduğunu belirterek, bu bağın iki ülke ilişkilerine yansıdığını ifade etti.

Ülkesinin Hasina iktidarları döneminde 21 yurt dışı misyonu açtığı bilgisini paylaşan Momen, Ankara'daki yeni büyükelçiliğin kırmızı tuğlalarıyla geleneksel Bangladeş mimarisi özelliklerini taşıdığını aktarırken elçilik kompleksinde birçok Bangladeş değerinin, büstler ve sanat eserleriyle yaşatıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından yeni büyükelçilik binasının açılışı Hasina tarafından gerçekleştirildi.



