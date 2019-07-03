0553 313 94 23

Bangladeş ülkedeki nehirleri tüzel kişi ilan etti

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, ülkenin nehirlerinin işgal edilmesini engellemek amacıyla nehirleri yaşayan varlık statüsüne getirdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
Bangladeş ülkedeki nehirleri tüzel kişi ilan etti

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, ülkenin nehirlerinin işgal edilmesini engellemek amacıyla nehirleri yaşayan varlık statüsüne getirdi.


Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Dakka merkezli bir hak grubunun 2016 yılında sunduğu dilekçeye ilişkin aldığı bir kararla, ülkenin tüm nehirlerinin artık tüzel kişi olarak muamele göreceğine karar verdi.


Davacı Manzil Murshid yaptığı açıklamada, "Nehirlerimizi güçlü işgalcilerden kurtarma dilekçesi sunduk, mahkeme şimdi tüm nehirlerin tüzel kişiler veya yaşayan kişilerle aynı haklara sahip olması gerektiğini ilan etti" dedi.


Bangladeş bu kararla Kolombiya, Hindistan ve Yeni Zelanda’dan sonra suyollarını bu şekilde onurlandıran dördüncü ülke oldu. Mahkeme, ülkenin Nehir Koruma Komisyonunu tüm suyollarının yasal koruyucusu olarak atadı ve diğer devlet kurumlarını onlara tam yardım etmeleri için yönlendirdi. Uzmanlar, bu kararın nehirleri 165 milyon nüfuslu ülkede yasa dışı işgalden kurtaracağını söyleyerek, ülkedeki nehirlerin çoğunun yasa dışı kum tarama ve büyük ölçekli sanayi kirliliği nedeniyle hayatta kalmak için mücadele ettiğini söyledi.


Sivil Toplum Örgütü Riverine People Grubu Sözcüsü Sheikh Rokon, "Bu karar bizim için çok iyi bir haber. Komisyonun serbestçe çalışabileceğini ve nehirleri erken ölümlerden kurtarabileceğini umuyoruz" açıklamasında bulundu. Rokon, Yüksek Mahkemenin nehirleri işgal eden ve kirleten yasa dışı tarama şirketlerine karşı komisyona yetki vereceğini söyledi.


Bangladeş Ulusal Nehir Koruma Komisyonu Başkanı Mujibur Rahman Howlader, “Emsali olmayan bu karar, Bangladeş’in zengin nehir sisteminin geniş ekolojisine ve biyolojik çeşitliliğine yardımcı olacaktır. Güçlendiğimizi hissediyoruz. Bize nehirlerin kimsenin mülkü olmadığını hatırlatıyor. Artık işgalcilere karşı sıfır toleranslı bir politika uygulayabiliriz” açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    1. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    2. İBB’de 3 yeni atama!
    3. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    4. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    5. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    6. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    7. Denizde boğulan polis memuru toprağa..
    8. Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş..
    9. Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
    10. Bitlis Belediye personeline ’Stratejik..
    11. Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni..
    12. LGS’deki başarı sevindirdi
    13. Hafter güçlerinin göçmen merkezine..
    14. "En faydalı isimler üzerinde..
    15. Salihli Belediye meclisi içkili yerler..
    16. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri..
    17. İleri teknoloji kampüsü için..
    18. Kocaeli’de akrabasını öldürerek..
    19. Kuşadası’nda plastik sandalye ve masa..
    20. Mersin’den Volkswagen’e yatırım çağrısı
    21. AK Parti'den açıklama: Teklif Meclis'e..
    22. Genetiği değiştirilmiş binlerce..
    23. Ayvalık’ta Afganistan uyruklu mülteci..
    24. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu..
    25. Oturarak voleybolda şampiyonlar belli..
    26. Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı
    27. Çocukları ile görüşmek isteyen anne..
    28. Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım’dan..
    29. Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    30. Benzin istasyonunun marketinden..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz