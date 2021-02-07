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Teknoloji Bangladeş: Türkiye'den SİHA alabiliriz
Teknoloji

Bangladeş: Türkiye'den SİHA alabiliriz

Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, ülkesinin Türkiye’den SİHA tedarik edebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 13:01:00 -
Bangladeş: Türkiye'den SİHA alabiliriz

 

 

Daily Sabah’a konuşan Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Bangladeş'in Türkiye’nin savunma alanındaki gelişimini takdir ettiğini belirterek, "Yıllardır Türkiye’den farklı ürünler ithal ediyoruz. Türkiye, insansız hava araçlarının üretiminde çok iyi gidiyor. Türkiye’nin ürettiği İHA’ların kalitesi, dünya standartlarında. Bu yüzden de ordumuzun ihtiyacına göre modern İHA’lara sahip olmayı gelecekte düşünebiliriz" ifadelerine yer verildi.

Bangladeş, Türkiye’den çeşitli savunma ürünleri tedarik etse de şu ana kadar büyük çaplı bir platform tedarikinde bulunmadı. Bangladeş’in Türkiye’den tedarik ettiği ürünler arasında; radar, zırhlı kara platformu ve çeşitli elektro-optik sistemlere öne çıkmakta. Bangladeş, Türkiye’den 2019 yılı içerisinde 2.3 milyon ABD Doları; 2020 yılı içerisinde ise 1.3 milyon ABD Doları değerinde savunma ve havacılık tedarikinde bulundu. Ocak 2021 tedariki ise 19.3 bin ABD Doları.

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