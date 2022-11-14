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Gıda Banduma nasıl yapılır? Banduma hangi yörenin yemeğidir?
Gıda

Banduma nasıl yapılır? Banduma hangi yörenin yemeğidir?

Yöresel lezzetlerden biri olan Banduma yemeğini hazırlamak isteyenler ‘Banduma nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Banduma gerekli malzemeler:

Yeniakit Publisher
2022-11-14 15:53:00 -
Banduma nasıl yapılır? Banduma hangi yörenin yemeğidir?

Farklı yemek tarifi arayanlar kimi zaman yöresel lezzetlerin de tariflerini araştırıyor. Peki, Banduma için hangi malzemeler gerekli?

Banduma hangi yörenin yemeğidir?

Kastamonu ya özgü bir yemektir. Erekli, Araç köyünde, serme ekmek denilen, köy kadınlarının kendi yaptıkları yufka ekmeğinin, yuvarlanarak bir boru şekline getirilmesi ve bunun yaklaşık 15′er cm aralıklarla kesilerek, daha önceden hazırlanmış hindi suyuna batırılıp tepsiye dik bir şekilde dizilmesiyle hazırlanıyor. Daha çok kış aylarında tüketilmektedir.

Özel günlerde tavuk ya da hindi suyuna dilimlenmiş sermenin bandırılması ile yapılır . Adını da bu bandırma işleminden almaktadır. Bandrılan sermeler tepsiye dizilir ve her katına bol eritilmiş tereyağı ve ceviz dökülür ortasına da hindi ya da tavuk eti konulur.

Banduma tarifi:

Malzemeler:

  • Hindi ya da tavuk eti
  • 2 kilo bandumalık yufka
  • 7-8 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı ceviz
  • Yarım su bardağı sıvı yağ

Banduma nasıl yapılır?

Hindi ya da tavuk etini güzelce haşlayın.

Kastamonu yöresinde söz konusu yufka trekmek olarak biliniyor.

Arzu ederseniz lavaş da kullanabilirsiniz.

Yufkayı 3 parmak genişliğinde dilimleyin.

Bir tavaya tereyağını alın ve eritin.

Ardından yufka dilimlerini hafif kızartın.

Ardından yufkaları soğumaya bırakın.

Bu aşamada tavuğu didikleyebilirsiniz.

Soğuyan yufkaları tavuk suyuna batırıp ıslatın.

Bir tabağa yufkaları dizin.

Üzerine ise bir kat et bir kat ceviz yerleştirin.

Yemeğinizin soğuduysa birkaç dakika fırında ısıtıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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