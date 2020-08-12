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Spor

Bandırmaspor'un yeni başkanı Onur Göçmez oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-12 00:26:25 -
Bandırmaspor'un yeni başkanı Onur Göçmez oldu

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Bandırmaspor'da başkanlığa Onur Göçmez seçildi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan olağanüstü genel kurulun divan başkanlığını Ozan Onur yaptı.

Kongrede eski başkan Göksel Karlahan, şampiyonluk hikayesini anlattı. Döneminde Bandırmaspor'a katkı yapanlara teşekkür eden Karlahan, bordo beyazlı takımı daha iyi yerlerde görmek istediğini söyledi.

Tek listeyle gidilen seçimde Onur Göçmez, Bandırmaspor'un yeni başkanı oldu.

Göçmez, yaptığı teşekkür konuşmasında, kulübün bütçesinde sıkıntı olduğunu belirterek, Bandırmaspor'un yeni başkanı olarak destek beklediğini söyledi.

Gece gündüz Bandırmaspor için çalışacağını dile getiren Göçmez, şunları kaydetti:

"Benim tek istediğim doğru bilgiyi paylaşmak. Birleşmek, birlik olalım. Benim buradan çağrımdır. Kavgaları bırakalım, hep beraber oturalım konuşalım. Bu sene Bandırmaspor'un küme düşmemesi lazım. Küme düşerse Bandırmaspor'u bir daha bulamayız. Aynı Tokat gibi amatör lige gideriz. O yüzden yeni yönetim ellerini taşın altına koydu. Hepsi çok hevesli, ben de onların lideri olarak onların adına söz veriyorum. Yapılabilecek her şeyi yapacağız. Bandırma çok güçlü, bunun farkına varalım. Bandırmaspor şapkasıyla kapımıza gelen herkese kapımız açık."

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da herkesin Bandırmaspor'a sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sezon hem maddi bataklıktan çıkmamız hem de bu üst ligde kalmamız gerekiyor." dedi.

Göçmez'in listesi şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim kurulu üyeleri; Soner Koçoğlu, Mustafa Der, Mehmet Özbay, Hakan Aydın, Özel Aydın, Özgür Kızıllar, Serdar Kuter, Onur Çon, Adem Yılmaz, Ünsal Yamaner, Gürel Soylu, Cihan Yılmaz ve Onur Oğuzbeyi.

Denetim kurulu üyeleri; İhsan Şen, İzzettin Çalışır ve Mehmet Yağcı.


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