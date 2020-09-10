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Spor Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt, hazırlık dönemini ve transferleri değerlendirdi:
Spor

Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt, hazırlık dönemini ve transferleri değerlendirdi:

"İki kademeli Afyonkarahisar kampında birkaç transferimiz sonradan gelmiş olsa da genel olarak tam kadro ile çalıştık. Kısacası kamp dönemimiz olumlu geçti" - "Hücum etkinliği fazla bir takım oluşturmak istiyoruz. Böyle bir oyuncu potansiyeli elimizde var. Kısacası ligin sürpriz takımı olmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:41:01 -
Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt, hazırlık dönemini ve transferleri değerlendirdi:


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt, lige renk katmak istediklerini söyledi.

Sezon öncesi hazırlıklarını AA muhabirine değerlendiren Bozkurt, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti.

En büyük avantajlarının kampa belirli bir kadro ile gitmeleri olduğunu vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:

"İki kademeli Afyonkarahisar kampında birkaç transferimiz sonradan gelmiş olsa da genel olarak tam kadro ile çalıştık. Kısacası kamp dönemimiz olumlu geçti. Sadece fazla hazırlık maçı yapamadık. Pandemiden dolayı bütün takımlar aynı sıkıntıyı yaşadı.

Yeni transferlerimiz kaliteli oyunculardan oluştu. Ligi bilen oyuncular. 4 yabancı aldık. Bu ligi tanıyorlar. Kısacası önce kadromuzu bozmadık, daha sonra aldığımız oyuncular da bu ligin oyuncuları olduğu için bizim için daha iyi oldu. Eğer bu karışımı iyi bir şekilde yansıtırsak daha da iyi olacak."

Bozkurt, ligde sezonun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Ümraniyespor'a konuk olacaklarını belirtti.

Rakiplerinde 7'si futbolcu 14 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını hatırlatan Bozkurt, "Onlara geçmiş olsun diliyoruz. Umarım sağlıklarına kavuşurlar. Bunlar yaşanacaktır. İnşallah bütün ülke olarak bunu en iyi şekilde atlatırız." dedi.

Ümraniye'yi zor deplasman olarak nitelendiren Bozkurt, sistemini oturtmuş bir takıma karşı oynayacaklarını kaydetti.

Lige renk getirmek istediklerini ifade eden Bozkurt, "Topa sahip olmak istiyoruz. Hücum etkinliği fazla bir takım oluşturmak istiyoruz. Böyle bir oyuncu potansiyeli elimizde var. Kısacası ligin sürpriz takımı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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