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Spor

Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 22:43:30 -
Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i transfer etti.

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada 29 yaşındaki Mehmet Yiğit'i 1+1 opsiyonlu olarak kadrolarına kattıklarını söyledi.

Göçmez, önümüzdeki günlerde 1 kaleci,1 ön libero ve 1 santrfor alıp transferi kapatacaklarını belirtti.

Öte yandan Bandırmaspor 2020-2021 sezonu çalışmaları kapsamında ilk antrenmanını teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde sosyal tesislerde yaptı.

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