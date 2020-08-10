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Spor

Bandırmaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:20:16 -
Bandırmaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ile yollarını ayıran İshak Çakmak'ı kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, ön libero İshak Çakmak'ı 1+1 yıllığına transfer ettiklerini söyledi.

Göçmez, İshak Çakmak'ın daha önce Konyaspor, Gaziantep FK, Balıkesirspor ve Boluspor takımlarında da oynadığını hatırlattı.

Öte yandan Bandırmaspor, 21 Ağustos'a kadar sürecek birinci etap kampı için Afyonkarahisar'a gitti.

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