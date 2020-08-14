  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bandırmaspor gelir için destek bekliyor

Kulüp basın sözcüsü Özel Aydın: - "Artı gelir oluşturma konusunda ihtiyaçlarımız var. Bölgemizdeki büyük firmalardan, büyük kuruluşlardan, ileri gelenlerden destek bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:38:16 -
Bandırmaspor gelir için destek bekliyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un basın sözcüsü Özel Aydın, artı gelir oluşturma konusunda bölgedeki büyük firmalardan, büyük kuruluşlardan, ileri gelenlerden destek beklediklerini söyledi.

Aydın, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kulübün sorunlarının üstesinden gelmek için çalıştığını belirterek, enerjilerini kulübün geleceği için harcadıklarını kaydetti.

Kulübün tesis probleminin bulunduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Zamanımız yok, zaman çok kısa, tesis problemimiz var, halletmeye çalışıyoruz. Bandırmaspor yeni bir yola çıktı. Artı gelir oluşturma konusunda ihtiyaçlarımız var. Bölgemizdeki büyük firmalardan, büyük kuruluşlardan, ileri gelenlerden destek bekliyoruz. 2 milyon lira kadar bir transfer cezası var. Acilen bunu kaldırmamız gerekiyor. Belediye Başkanı'mız, Kovid-19 nedeniyle iptal edilen Kuşcenneti Festivali konusunda büyük bir adım atarak festivalle ilgili sponsorlukların Bandırmaspor'a aktarılması konusunda çağrıda bulundu."

Kulüp asbaşkanı Adem Yılmaz da TFF 1. Lig takımına yakışan bir tesisleşmeye gitmek istediklerine değinerek, Bursaspor'un tesislerinin butik halini gerçekleştirme amacında olduklarını bildirdi.

Toplantıya, kulübün ikinci başkan Soner Koçoğlu ve profesyonel futbol şube sorumlusu Mustafa Der de katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı
Dünya

Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı

Libya’da sessizlik sürüyor. Ülkede meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ve şer odaklarının temsilcisi darbeci Hafter cephesinden hangisinin ilk a..
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler
Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aşt..
Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı
Gündem

Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada sürekli olarak rakı fotoğrafı paylaşanlara 'Siz gerizekalısınız' diyerek tepki gösterdi.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı