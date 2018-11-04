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Bandırma'da tarihi eser operasyonu! 4 gözaltı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 617 parça tarihi eser ele geçirildi.

04 Kasım 2018 Pazar 18:37
Bandırma'da tarihi eser operasyonu! 4 gözaltı

Balıkesir Bandırma'da düzenlenen tarihi eser operasyonuda 4 kişi gözaltına alındı. 

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri aldığı bir istihbaratı değerlendirerek tarihi eser operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanan şahısların üzerinden 502 adet sikke ve 115 adet tarihi obje olmak üzere 617 parça tarihi eser ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Z.E., V.K., N.S. ve H.İ., bugün adli makamlara çıkarılacak.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:37
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Tarihi eser operasyonu
  4. tarihi eser kaçakçılığı
  5. gözaltılar var

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