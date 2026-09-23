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Gündem Bandırma’da feci kaza: Hamile sürücü, 3 yaşındaki kızı ve doğuma 2 hafta kalan bebeği hayatını kaybetti
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Bandırma’da feci kaza: Hamile sürücü, 3 yaşındaki kızı ve doğuma 2 hafta kalan bebeği hayatını kaybetti

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Bandırma’da feci kaza: Hamile sürücü, 3 yaşındaki kızı ve doğuma 2 hafta kalan bebeği hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı yönden gelen kamyonun altına girdiği kazada, doğumuna 2 hafta kaldığı öğrenilen anne ile 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Anne karnındaki bebek de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza, saat 16.30 sıralarında Bandırma-Karacabey kara yolu Çavuşköy Kavşağı’nda meydana geldi. Karacabey’den Bandırma istikametine seyir halinde olan Merve Turan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, Bandırma’dan Karacabey yönüne seyreden kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Merve Turan ile 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

DOĞMAMIŞ BEBEĞİ DE KURTARILAMADI

Anne ve kızının cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hamile olduğu ve doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenilen Merve Turan’ın karnındaki bebeğin kurtarılması için hastanede acil müdahale gerçekleştirildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen bebek de kurtarılamadı.
Anne, 3 yaşındaki kızı ve dünyaya gelmesine yalnızca 2 hafta kalan bebeğin hayatını kaybettiği kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor

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