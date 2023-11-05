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Yerel Bandırma'da çıkan fırtına tekneleri alabora etti
Yerel

Bandırma'da çıkan fırtına tekneleri alabora etti

Yeniakit Publisher
2023-11-05 13:06:00 -
Bandırma'da çıkan fırtına tekneleri alabora etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü fırtına, limandaki 3 tekneye maddi hasar verdi.

Bandırma dün gece gök gürültülü fırtınaya teslim oldu. Rüzgarın şiddeti nedeniyle, limanın içinde bulunan 3 tekne sulara gömüldü.

Fırtınanın sonuçları sabah saatlerinde ortaya çıktı. Alabora olan toplam 3 tekne tespit edildi. Sonrasında vinç ve dalgıçlar eşliğinde kurtarma çalışmalarına başlandı. Birkaç saatlik çalışmanın ardından teknelerin enkazı kaldırıldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, teknelerde ciddi hasar meydana geldi.

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