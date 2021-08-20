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Yerel Bandırma'da can pazarı! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Bandırma'da can pazarı! Ölü ve yaralılar var

Bandırma2da otomobil ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 15:45:00 -
Bandırma'da can pazarı! Ölü ve yaralılar var

Bandırma - Çanakkale yolu, Edincik kavşağında meydana gelen kazada, 39 ABL 710 plakalı otomobil ile 10 TF 502 plakalı kamyonet çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler araçlarda sıkışan Zeynep G. ve Sena G. adlı şahısların cansız bedenlerin çıkardı.

Kazada yaralanan kamyonet şoförü İ.Ö., S.K., D.Ö. ve M.Ü. ise olay yerine gelen ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı feci kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Yorumlar

karlıdağlar

hangi sebep veya hangi trafik suçu nedeniyle çarpıştılar? bunu da yazın ki okuyuculara bir faydanız olsun!
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