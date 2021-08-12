Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerin yeni gözdesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin (BANÜ) eğitimi kaliteli ve verimli kılmak için attığı adımlar meyvelerini veriyor. Bunu Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması Araştırması (DÜS-2020) teyit ediyor.

28’inci basamakta

DÜS-2020’de yükselişini her geçen yıl sürdüren BANÜ, akademik performansta köklü birçok eğitim kurumunu geride bıraktı. Devlet üniversiteleri arasında 28. sırada yer almayı başardı. BANÜ, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’na (TÜMA-2021) mührünü vurdu. ‘Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyeti” kategorisinde 24’üncü sırada yer aldı.

Önemli fırsatlar

10 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 19 uygulama ve araştırma merkezine sahip olan BANÜ’de 153 bölüm ile programda eğitim-öğretim faaliyeti devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılında 19 bini aşması beklenen öğrencisi sayısıyla her geçen gün büyümeye devam eden üniversite uluslararasılaşma faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Erasmus+ ve Mevlâna değişim programları çerçevesinde farklı ülkelerden saygın üniversitelerle 100’ün üzerinde anlaşması bulunan BANÜ, 63 ülkeden yaklaşık bin 750 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Ayrıca BANÜ-TÖMER bünyesinde de 400 uluslararası öğrenci eğitim görüyor.

Kütüphanesi zengin

850 bini aşkın basılı ve online yayınıyla Güney Marmara’nın en kapsamlı ve modern kütüphanesine sahip üniversite, öğrencileri ile akademisyenlerine bilimsel çalışmaları için ihtiyaç duydukları tüm olanakları en üst düzeyde sunuyor. Modern laboratuvarları ve yaygın staj-işyeri eğitim imkânlarıyla uygulamalı eğitimde de BANÜ devlet üniversiteleri arasında fark oluşturuyor.

Güçlü sosyal yaşam

Büyükşehirlere olan yakınlığı; kara, deniz, demir yoluyla seyahat imkânı ve merkezi konumu öğrenciler için büyük bir avantaj oluşturuyor. Yerleşkelerinin bulunduğu Güney Marmara ise sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, enerji ve turizm alanında gelişmiş bir bölge olma özelliği taşıyor. Kyzkos ve Daskyleion Antik Kentleri, Manyas Kuş Cenneti, Gönen Kaplıcaları’nın yanı sıra Kapıdağ Tabiat Parkı başta olmak üzere özellikle Erdek bölgesinde deniz turizmiyle özel bir lokasyonda yer alan BANÜ, sosyal ve kültürel olarak da öğrencilere ayrıcalıklı imkanlar sunan bir üniversite olarak öne çıkıyor. Bölgedeki sosyal ve kültürel yaşamın zenginliğiyle Balıkesir, Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’nda 81 il arasında 13. sırada ve A kategoride bulunuyor. “Yeni Nesil Devlet Üniversitesi” felsefesiyle, yeni neslin beklentilerini merkeze alan, akademik başarıda yükselişini istikrarlı bir şekilde sürdüren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ulusal düzeyde öncü ve uluslararası düzeyde de saygın bir üniversite konumuna yükselmiştir.