Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacak. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmekte.



Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.



İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

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