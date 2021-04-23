  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:46:00 -
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacak. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmekte.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezil gayr-i meşru ilişki mahkemelik oldu: Her türlü pisliğin olduğu bir dava!
Gündem

Rezil gayr-i meşru ilişki mahkemelik oldu: Her türlü pisliğin olduğu bir dava!

Gayr-i meşru ilişki yaşayıp, bu ilişkiden bir çocuk sahibi olan Nazlı Hamarat ve Gaffar Aydın mahkemelik oldu. Toplumda yeri olmayan bu çirk..
ABD terörist YPG/PKK’ya ağlıyor
Dünya

ABD terörist YPG/PKK’ya ağlıyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda Esed rejimi güçleri ile terörit PKK/YPG’nin isim değiştirmiş hali SDG arasındaki çatışmaların artacağını belirten ..
Ülke yetkililerine seslendi: Arşivler açılırsa Türklerden özür dilerler
Dünya

Ülke yetkililerine seslendi: Arşivler açılırsa Türklerden özür dilerler

ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Fein, "Ermeniler arşivi açarsa, Türklerden özür dilemek zorunda kalırlar" dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay