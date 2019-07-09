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Bandırma Kent Konseyi Başkanlığı’na Ergöz seçildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Kent Konseyi’nin Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 3 turlu seçiminin galibi Dr.

09 Temmuz 2019 Salı 09:06
Bandırma Kent Konseyi Başkanlığı’na Ergöz seçildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Kent Konseyi’nin Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 3 turlu seçiminin galibi Dr. Murat Ergöz oldu. Ergöz 2 yıl süreyle Kent Konseyi Başkanlığı görevini üstlendi.


Bandırma Kent Konseyi’nin Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunması ile başladı. Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında açılış konuşmasını Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’un gerçekleştirmesi ardından divan seçimi yapıldı. Divan ADD Başkanı Serdar Polat, Kâtip Üyeler Gönül Karabulut ve THK Başkanı Varol Memişler’den oluştu.


Başkanlık için Necdet Mancılık, Nermin Mutlu, Mustafa Gürsoy, Dr. Murat Ergöz yarıştı. Yürüme kurulunda da çarşaf liste olarak 18 kişi seçilmek için ter döktü.


Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. İlk tur oylamada delegeler hem Başkan Adayı hem de Yürütme Kurulu için iki ayrı oy kullandı. İlk tur sonuçlarına göre Murat Ergöz 73, Nermin Mutlu 36, Necdet Mancılık 28 ve Mustafa Gürsoy 5 oy alabildi. Yönetmelik gereği ilk turda herhangi bir aday hazirun listesi sayısının üçte ikisi oranında oy alamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda delegeler sadece Başkan Adayları için oy kullandı. 2. Tur sonuçlarına göre Murat Ergöz 73 olan oyunu korurken, Nermin Mutlu 26, Necdet Mancılık 19 ve Mustafa Gürsoy ise 1 oy alabildi. Yönetmeliğe göre ikinci turda en çok oyu alan Murat Ergöz ve Nermin Mutlu üçüncü tura kalırken, Necdet Mancılık ve Mustafa Gürsoy bu turda seçimlere veda eden isimler oldu. Üçüncü ve son turda ise Murat Ergöz 76 oyla Kent Konseyi’nin yeni Başkanı seçilirken Nermin Mutlu ise 29 oyda kaldı.


Oylama sonucu Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Dr. Murat Ergöz yaptığı açıklamada, " Kent konseyini kullanarak ticari ve siyasi bir basamak olarak kullanmayacağımızı taahhüt ederim. Kent konseyi mevzuatına hâkimiz. Kent konseylerinin kendilerine ait bütçeleri yoktur. Diğer adayları kötüleyici söylemlerden kaçındık. Bizler ayrıştırmak için değil birleştirmek için adayız. Hiçbir rantın peşinde değiliz. Seçimlerde kara propagandanın yeri olmamalıdır. Bu kurumsal yapımıza da zarar verir. Belediyemiz olanakları ölçüsünde tabii ki kent konseyini destekleyecektir. Seçimlere tam bir ekip ruhu ile çalıştık. Hep beraber bu kent için çalışacağız. Kamu ve sivil toplumu bir araya getirerek sinerji yaratacağız. Her bir kesimin ve bireyin yaşamına dokunacağız. Üretken katılımcı yapının oluşmasını sağlayacağız.” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:06
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