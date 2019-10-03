'Bana Türk denilmesinden utanıyorum' demişti! Zuhal Demir bakan oldu "Bana Türk denmesinden utanıyorum" diyerek Türk vatandaşlığından çıkan Zuhal Demir, Belçika'da adalet bakanı oldu.

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Zuhal Demir, Belçika'da Adalet Bakanı oldu. "Türkçe dersleri yasaklansın" Kürt kimliğiyle öne çıkan Zuhal Demir, ülkede Türkçe derslerinin yasaklanması için öneri vermişti. "Bana Türk denmesinden utanıyorum" Geçtiğimiz yıl, "Bana Türk denmesinden utanıyorum" diyerek Türk vatandaşlığından çıkan Zuhal Demir, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinyior. 39 yaşındaki Zuhal Demir, hukuk fakültesi mezunu ve ülkedeki Milliyetçi Flaman Partisi'nin üyesi.

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