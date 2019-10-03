0553 313 94 23

'Bana Türk denilmesinden utanıyorum' demişti! Zuhal Demir bakan oldu

"Bana Türk denmesinden utanıyorum" diyerek Türk vatandaşlığından çıkan Zuhal Demir, Belçika'da adalet bakanı oldu.

03 Ekim 2019 Perşembe 16:06
'Bana Türk denilmesinden utanıyorum' demişti! Zuhal Demir bakan oldu

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Zuhal Demir, Belçika'da Adalet Bakanı oldu.

"Türkçe dersleri yasaklansın"

Kürt kimliğiyle öne çıkan Zuhal Demir, ülkede Türkçe derslerinin yasaklanması için öneri vermişti.

"Bana Türk denmesinden utanıyorum"

Geçtiğimiz yıl, "Bana Türk denmesinden utanıyorum" diyerek Türk vatandaşlığından çıkan Zuhal Demir, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinyior.

39 yaşındaki Zuhal Demir, hukuk fakültesi mezunu ve ülkedeki Milliyetçi Flaman Partisi'nin üyesi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:06
  1. Zuhal Demir
  2. belçika adalet bakanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin olası askeri harekatı öncesi AB'den flaş açıklama
    1. Türkiye'nin olası askeri harekatı..
    2. Alışverişte yeni dönem başlıyor! Artık..
    3. Af yasası son dakika! Şartlı ceza..
    4. Yazar Kıranşal'dan yanlış aile..
    5. 29 Ekim resmi tatil olacak mı?
    6. 'Bana Türk denilmesinden utanıyorum'..
    7. PKK kanalına röportaj veren Gürsel..
    8. Amasya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    9. Paris Emniyetinde saldırı! Ölüler var
    10. Metin Feyzioğlu'ndan yargı reformu..
    11. ABD basını tüm dünyaya duyurdu!..
    12. Balıkesir'de 98 düzensiz göçmen..
    13. Meteoroloji dikkat çeken uyarı: Yarın..
    14. Ölen arkadaşı için mezar kazmak..
    15. İstanbul depremi esnasında..
    16. Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması
    17. EYT son dakika gelişmesi: EYT, şartlı..
    18. Cezaevindeki FETÖ'cüler birbirlerine..
    19. Başkentte silahla yaralama! Eski..
    20. Büyükelçi, Erdoğan'a güven mektubu sundu
    21. Falcao ve Muriqi Etnospor'da karşı..
    22. Rapor parası nasıl alınır? Rapor..
    23. Erkan Akçay, yeniakit.com.tr’ye..
    24. Türkiye’den korkan Yunanistan..
    25. Fatih Portakal'ın "ifade özgürlüğü"..
    26. Almanya'daki camiler kapılarını..
    27. Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
    28. Ekrem İmamoğlu kendisini..
    29. Sosyal medya yıkıldı! Alpay Özalan,..
    30. Uykudaki kocasına bakın ne yaptı
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor