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Medya “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” Aleyna Tilki’den dostlarına iğrenç küfür…
Medya

“Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” Aleyna Tilki’den dostlarına iğrenç küfür…

Yeniakit Publisher
2023-04-09 09:15:00 -
"Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" Aleyna Tilki’den dostlarına iğrenç küfür…

Popüler kültürün tokatladığı gençlerden biri olan Aleyna Tilki, bu lağım çukurunun getirmiş olduğu özgüvenle bu sefer dostlarını hedef aldı.

Aleyna Tilki Twitter hesabından dostlarına o.ç. dedi. Twitter hesabından dostlarıyla ilgili yaptığı paylaşım ile gündeme gelen Aleyna Tilki küfretmesiyle ilgili gelen bir yoruma da sessiz kalmadı. Rezillikleri ile gündeme gelen şarkıcı yine adından söz ettirmeyi başardı.

Son dönem iç çamaşırlı pozlar verdiği için eleştirilen ve bu konuda geri adım atmayarak kendisini örnek alan genç kızlara kötü anlamda izlenim bırakan Aleyna Tilki ağzını bozdu.

Gündem olan genç şarkıcı bu sefer kendi özelinden bir paylaşım yaptı. "Dostlarım o.ç olmuş" diyerek herkesi şaşırtan Tilki'ye yorum yağdı.

'Bir genç kızın küfür etmesi ne kadar doğru' yorumu alan Aleyna Tilki bu konuda da sessiz kalmadı.
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Aleyna Tilki bu soruya yanıt olarak "Onlar yaptıklarından utanmıyor ben mi utanacağım kim olduklarını söylerken" dedi.

Bu paylaşımın altına ise, “bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim, ‘bu nasıl terbiyesizlik’, ‘gündeme gelecek sesi olmayınca böyle oluyor ya vücudu ya dili…’ yorumları yapıldı.

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