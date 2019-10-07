Bamya suyunun faydaları nelerdir? Kolan kanserine son! Bamyanın faydaları nasıl kullanılır Mutfağımızın geleneksel yemeği haline gelen bamya bizlere sunulan şifalı nimetler arasında yer alıyor. Bamya kalorisi ve tok tutuculuğu açısından diyetlerin vazgeçilmesi haline geliyor . Kolan kanserinin ciddi oranda önüne geçen bamyadının şifaları saymakla bitmiyor.

3 tane bamyayı dilimleyin, bir su bardağı suyun içine ilave edin. bir gece dışarda bekletiğiniz bamya suyunu sabah aç karnına için ve şifaya tanıklık edin. Bamya suyu faydaları; Bamya, vücutta bulunan zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kalp krizi riskini ortadan kaldırır. Bamya, midede bulunan bulunan asidi dengeleyip ülseri engeller. Bamya göz de oluşan katarakt hastalığını önler Bamya depresyonu maksimuma indirir. Bağışıklığı günlendirir: Kemikleri besler. Zayıflatır. Tokluk hissi verir. İdrar söktürür. Kolestrol seviyesini düzenler. kabızlığa iyi gelir. Hücrelerin yenilenmesini sağladığı için yaşlılık belirtilerine faydalıdır. Yüksek şekeri düşürür Kansızlığa iyi gelir. Öksürüğe faydalıdır. Şifalı Günler.

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