Balyozcu emekli komutan Semih Çetin'den Kemalist çarpıtma!

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Balyoz Davası sanıklarından emekli Tümamiral Semih Çetin tarafından Twitter'dan paylaşılan bir karikatürde, merdiven üzerindeki sakallı bir adamın elindeki boya kovasıyla duvardaki M. Kemal portresini silmeye çalıştığı anlar resmedildi.

Sakallı adam çizimiyle Müslümanları hedef alan Balyozcu eski komutanın paylaştığı bu karikatürün, Azerbaycan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade için çizildiği ortaya çıktı.

Karikatürün üzerinde photoshop programıyla oynama yapılarak, duvardaki M. Kemal portresini boyamak isteyen sakallı bir adamın resmedildiği anlaşıldı.

Karikatürün oriinalinde, Azerbaycan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'nin duvar resminin silinmek istendiği, duvardan akan boyaların da Resulzade'nin portresini tekrar meydana getirdiği anlatılıyor.

REZİLLİK ORTAYA ÇIKINCA KENDİNİ SAVUNDU

Üzerinde photoshop programıyla oynanan karikatürü, 'Kazakistan'da ayın karikatürü' başlığıyla Twitter'dan paylaşan Balyozcu emekli komutan, gelen tepkiler üzerine pişkince kendini savundu.

Çarpıtma yapıldığının anlaşılması üzerine rezil olan provokatör Balyozcu, bir takipçisinden gelen tepki üzerine, "Gerçekten mi. Belki de diğeri orjinaldir. Ne bileyim. Benim hoşuma gitti doğrusu. Taklit bile olsa ortaya yeni bir çalışma çıkmış. Karikatürün sahtesi mi olur. Ayın karikatürü kısmına itirazınız olabilir. Onun da konuyla ilgisi yok." ifadeleriyle kendini savundu.