0553 313 94 23

Balyozcu emekli komutan Semih Çetin'den Kemalist çarpıtma!

Balyoz Davası sanıklarından emekli Tümamiral Semih Çetin tarafından Twitter'dan dolaşıma sokularak, M. Kemal'in portresini boyayan sakallı bir adamın resmedildiği karikatürün, Azerbaycan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade için yapıldığı ortaya çıktı. Kemalistlerce photoshop programıyla üzerinde oynama yapılan karikatürde, sakallı bir adam tasvir edilerek Müslümanlara hakaret edildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 00:11
Balyozcu emekli komutan Semih Çetin'den Kemalist çarpıtma!

 yeniakit.com.tr 

Balyoz Davası sanıklarından emekli Tümamiral Semih Çetin tarafından Twitter'dan paylaşılan bir karikatürde, merdiven üzerindeki sakallı bir adamın elindeki boya kovasıyla duvardaki M. Kemal portresini silmeye çalıştığı anlar resmedildi.

Sakallı adam çizimiyle Müslümanları hedef alan Balyozcu eski komutanın paylaştığı bu karikatürün, Azerbaycan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade için çizildiği ortaya çıktı. 

Karikatürün üzerinde photoshop programıyla oynama yapılarak, duvardaki M. Kemal portresini boyamak isteyen sakallı bir adamın resmedildiği anlaşıldı.

Karikatürün oriinalinde, Azerbaycan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'nin duvar resminin silinmek istendiği, duvardan akan boyaların da Resulzade'nin portresini tekrar meydana getirdiği anlatılıyor.

REZİLLİK ORTAYA ÇIKINCA KENDİNİ SAVUNDU

Üzerinde photoshop programıyla oynanan karikatürü, 'Kazakistan'da ayın karikatürü' başlığıyla Twitter'dan paylaşan Balyozcu emekli komutan, gelen tepkiler üzerine pişkince kendini savundu.

Çarpıtma yapıldığının anlaşılması üzerine rezil olan provokatör Balyozcu, bir takipçisinden gelen tepki üzerine, "Gerçekten mi. Belki de diğeri orjinaldir. Ne bileyim. Benim hoşuma gitti doğrusu. Taklit bile olsa ortaya yeni bir çalışma çıkmış. Karikatürün sahtesi mi olur. Ayın karikatürü kısmına itirazınız olabilir. Onun da konuyla ilgisi yok." ifadeleriyle kendini savundu.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 00:11
  1. mehmet emin resulzade
  2. Emekli Tümamiral Semih Çetin
  3. Mustafa Kemal
  4. provokasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor camiasından teröre sert tepki!
    1. Spor camiasından teröre sert tepki!
    2. Güleçyüz, firari FETÖ'cülere..
    3. Kırıkkale'de feci olay! 5 yaşındaki..
    4. Balyozcu emekli komutan Semih..
    5. Trump'ın eli havada kaldı: İran halkı..
    6. Suudi Arabistan'dan skandal! Haçlı..
    7. Mardin'in incisi Midyat
    8. Saadet'ten Erdoğan'a çağrı: Hala..
    9. Azeri medya grubu başkanı Agil Alesker..
    10. Devrim Muhafızlarına büyük şok!
    11. Terör sevici Cem Özdemir'in Erdoğan..
    12. Kaçak lüks araçları un ufak ettiler
    13. Kral Selman'dan Muhammed bin Selman'a..
    14. Mesane kanseri nedir? Nasıl tedavi..
    15. Karın neden guruldar?
    16. Saman nezlesi daha çok kimlerde görülür?
    17. Boy uzatan besinler
    18. Karadut şurubu nasıl yapılır?
    19. Mahalle savaş alanına döndü! Çok..
    20. Tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?