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Gündem Balyoz davasında karar! İstenen cezalar belli oldu
Gündem

Balyoz davasında karar! İstenen cezalar belli oldu

Balyoz davasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 13:28:00 - 2022-05-13 13:35:17
Balyoz davasında karar! İstenen cezalar belli oldu

Balyoz davasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.

Yargıtay'ın 'Balyoz' davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasında yeniden mütalaa açıklandı.

6 sanık için 12 yıla kadar hapis cezası istemi

Mütalaada Yargıtay'ın bozma kararına uyulması ve 6 sanığın "Suç için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuz hakkındaki davanın düşürülmesi talep istendi.

DHA'nın haberine göre, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan hükümlü bulunan sanık Çetin Doğan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları da yer aldı. Duruşma savcısı Alim Yaşar, Yargıtay'ın bozma ilamının usul ve yasaya uygun olduğunu öne sürerek bozma kararının kabul edilmesini istedi. Savcı Yaşar mütalaasında, Çetin Doğan, Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta'nın "Suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma devam ediyor

 

Mütalaada yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuzyalçın hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi talep edildi. Duruşma mütalaaya karşı söz verilen sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

 

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