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Yerel Balya makinesinden çıkmıştı! Yangında 20 dönümlük tarla zarar gördü
Yerel

Balya makinesinden çıkmıştı! Yangında 20 dönümlük tarla zarar gördü

Yeniakit Publisher
2024-06-28 09:44:00 -

Çankırı'da balya makinesinde çıkan yangının sıçradığı 20 dönümlük tarla ve içindeki mahsuller zarar gördü.

Olay, dün Aşağıpelitözü mevkiinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada balya yapan makinede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tarlaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaklaşık 20 dönüm tarladaki biçili haldeki mahsuller zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

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