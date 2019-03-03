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Baltayla saldıran kardeşini öldürdü!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, bir kişi kavga ettiği kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

03 Mart 2019 Pazar 22:55
Baltayla saldıran kardeşini öldürdü!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kişi kavga ettiği kardeşini öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Kaplıca Sokak'taki bir evde cinayet işlendiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese gittiklerinde Serkan Ö'nün (37) cesediyle karşılaştı.

Serkan Ö'nün kesici aletle öldürüldüğü belirlendi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kovalamaca sonrası yakalandı

Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, Serkan Ö'nün ağabeyi F.Ö'yü (39) cinayet zanlısı olarak Milli Egemenlik Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının ifadesinde, alkollü olan kardeşinin kendisine baltayla saldırdığını, kendini korumak için karşı koyduğu sırada olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.

Çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenilen F.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:55
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