Baltayı taşa vurdun İmamoğlu! Demokrasi olmasa sen bu konuşmayı yapabilir miydin?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Partisindeki adaylık çekişmesinde öne çıkmak için başını yurt dışına uzatmaya devam ediyor. Bu kez de Financial Times gazetesine açıklamalarda bulunan İmamoğlu daha henüz partisi aday bile gösterememişken AK Partinin "demokrasiyi engellemeye çalıştığı" için "ağır bir yenilgiye uğrayacağını" söyledi.

Makalede, seçimin, "Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının ardından en zorlu seçimi olacağı" yazıldı.

"Yükselen enflasyon, artan yoksulluk ve siyasi muhaliflere yönelik baskılar, seçmenleri iktidardaki AK Partiye karşı soğuttu yalanını ortaya attı.

"DEMOKRASİYE BALTA VURUYORLAR"

İmamoğlu, "Demokrasiye balta vuruyorlar, insanların seçme özgürlüğünü tam anlamıyla reddediyorlar. Seçmenler, bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıkta cevap verecek ve bu hükümet ağır bir yenilgiye uğrayacak" dedi.

Yargı kararlarına değinen İmamoğlu, "Yargının ne kadar siyasallaştığını ve bunun demokrasimizi nasıl sekteye uğrattığını görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok" diye konuştu.

"OTORİTER BİR ZİHNİYET VAR"

Türkiye’de otoriter bir sistem olsa bu konuşmayı yapamayacağını unutarak, "Türkiye'de hayatın nasıl şekillenmesini istediğini ilgili kurumlara dikte etmekte bir beis görmeyen otoriter bir zihniyet var. Karşılarında kendilerine meydan okuyacak kimseyi görmek istemiyorlar" dedi.