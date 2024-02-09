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Dünya Baltalı saldırganı mermi durdurdu
Dünya

Baltalı saldırganı mermi durdurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-09 16:13:00 -
Baltalı saldırganı mermi durdurdu

İsviçre’de 15 kişiyi rehin alan baltalı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

İsviçre’nin Jura-Nord Vaudois bölgesindeki Essert-sous-Champvent kasabasında bıçaklı ve baltalı İran uyruklu saldırgan, akşam saatlerinde bir trende 15 kişiyi rehin aldı. Trendeki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, treni durdurup bölgeyi giriş çıkışlara kapattı.

Yaklaşık 60 polis, saldırganla tercüman aracılığıyla yapılan müzakerenin sonuç vermemesi üzerine trene baskın düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki sığınmacının baskın sırasında vurularak öldürüldüğü, yaklaşık 4 saat rehin tutulan yolcuların ise yara almadan kurtarıldığı belirtildi.

Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmezken, bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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