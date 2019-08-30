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Baltaköy’de tiyatro şenliği

Efeler’e bağlı Baltaköy Mahallesi’nde CHP Efeler İlçe Kadın Kollarının sahneye koyduğu “Baltaköylü Kadınlar” isimli tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:33
Baltaköy’de tiyatro şenliği

Efeler’e bağlı Baltaköy Mahallesi’nde CHP Efeler İlçe Kadın Kollarının sahneye koyduğu “Baltaköylü Kadınlar” isimli tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.


Ali Aslan’ın yazdığı Tuncer Candan’ın yönettiği tiyatro oyununun Reji Asistanlığını ise İbrahim Gergin yaptı. Efeler Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz’in de yer aldığı tiyatro eserinde, “Baltaköylü kadınların Milli Mücadele döneminde” ortaya koyduğu büyük kahramanlıklar sergilendi.


Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, İl Kadın Kolları Başkanı ve Aydın Kadın Kolları Başkanı, Efeler Belediye Meclis Üyesi Ayşe Özdemir, Efeler Kent Konseyi BaşkanıGülsevil Gürsoy Ergünoğlu ve mahalle muhtarlarının da izlediği oyun seyirciden tam not aldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:33
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