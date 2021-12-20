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Spor Balotelli'den Fatih Terim paylaşımı
Spor

Balotelli'den Fatih Terim paylaşımı

Adana Demirspor'un tecrübeli oyuncusu Mario Balotelli, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili bir paylaşımda bulundu. Terim'in fotoğrafını koyan oyuncu, "Büyük saygı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:10:00 -
Balotelli'den Fatih Terim paylaşımı

Adana Demirspor'un tecrübeli oyuncusu Mario Balotelli, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili bir paylaşımda bulundu. Terim'in fotoğrafını koyan oyuncu, "Büyük saygı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hakem Zorbay Küçük ve TFF hakkında sert açıklamalarda bulunan Terim, düzenin değişmesi gerektiğini belirtmişti.

Fatih Terim’e destek Mario Balotelli’den geldi. Tecrübeli teknik direktörün açıklamalarından kısa bir süre sonra Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, Fatih Terim paylaşımı yaptı.

Tecrübeli oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Terim'in fotoğrafına "Büyük saygı" notunu düştü.

İtalyan oyuncu, yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi.

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