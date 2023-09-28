Balotelli'den Dzeko itirafı

Adana Demirspor'a geri dönen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, TV Play Calciomercato'ya röportaj verdi.

Yıldız futbolcu, Inter'in durumu ve kendi kariyeri hakkında açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko hakkında da yorum yaptı.

"Inter'i lig yarışında şu anda Juventus ve Milan'ın önünde görüyorum. Inter kesinlikle güç, niteliksel ve sayısal olarak daha güçlü bir takım."

"Arnautovic hakkında neler mi düşünüyorum? Çok güçlü bir oyuncu, Inter'e iyi bir imza attı. Bir an önce geri dönmesini ve bol gol atmasını bekliyorum. Takımında joker olmasını diliyorum. Dzeko'yu değiştirmek ve yerini doldurmak kolay değil. Onunla birlikte oynadım.

O gerçek bir fenomen ve gerçek bir futbolcu. Açıkçası finali Romelu Lukaku'nun yerine Edin Dzeko yaptı. Arnautovic'in çok gol atmasını ve Inter'e güç katmasını diliyorum."

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