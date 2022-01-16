'Balotelli için 10 milyon euro istiyoruz'

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'deki performansıyla dikkati çeken İtalyan forvetleri Mario Balotelli için transfer teklifleri aldıklarını belirterek, "Balotelli'yi satabilmem için 10 milyon euroyu ceplerine koymaları lazım" dedi.

Ligin 21. haftasında sahalarında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan Sancak, "İnşallah önümüzdeki maçları da alıp devam etmek istiyoruz. Yıl sonuna kadar hedefimiz ilk 10 içinde olmak. Daha önce de söyledim, baktık iyi gidiyoruz, Avrupa'ya da yakınız niye olmasın?" diye konuştu.

Transfer çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sancak, "Teknik direktör Vincenzo Montella ile belirlediğimiz bölgeler var. Eksik kalan bölgelere transfer yapacağız. İyi futbolcu bulursak transfer edeceğiz, bulamazsak da etmeyeceğiz. Francis Ezeh ile İzzet Çelik arkadaşımızı Tuzlaspor'a kiralık verdik. Orada gidip en azından oynasınlar çünkü şu anda burada yer bulamıyorlar" diye konuştu.

Balotelli için 10 milyon euro istiyor

Süper Lig'de forma giydiği 18 maçta 7 gol atan ve 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mario Balotelli'ye transfer teklifleri olduğunu aktaran Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü: "

Balotelli gibi futbolcuya her zaman teklif gelir ama şu anda vermeyi düşünmüyoruz. Balotelli'ye 6-6,5 milyon euro civarında bir teklif geldi ama vermeyi düşünmüyoruz çünkü onun ayarında bir futbolcu almaya kalktığın zaman bu fiyata alamazsın.

Benim Balotelli'yi satabilmem için 10 milyon euroyu ceplerine koymaları lazım. Gerçi serbest kalma maddesi daha düşük ama ben 'git' demezsem gitmez. Balotelli ile ağabey-kardeş gibiyiz. Beni çok sever, sayar. Ben de onu çok severim. İyi bir ilişkimiz var.