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Aktüel

Baloncunun fırtına ile imtihanı

Bursa’da aniden çıkan fırtınada neye uğradığını şaşıran vatandaş, elindeki balonların uçmaması için büyük çaba sarf etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:01:56 -
Baloncunun fırtına ile imtihanı

Bursa’da aniden çıkan fırtınada neye uğradığını şaşıran vatandaş, elindeki balonların uçmaması için büyük çaba sarf etti.


Bursa’da etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar caddelerde yürümekte zorluk çekerken, esnaf ise kapı önlerindeki malzemelerini içeri almanın telaşına düştü. Eline aldığı birkaç balonu satarak ailesini geçindirmeye çalışan bir vatandaşın ise fırtına ile imtihanı kameralara yansıdı. Elindeki balonların uçmaması için büyük çaba saf eden kişi, oturduğu taburenin ise sürüklenmemesi için ne yapacağını şaşırdı. Bir eliyle balonlar uçmasın diye sıkı sıkı tutan vatandaş, diğer eliyle de taburesine sahip çıktı.


Şiddetli rüzgarın ardından yağmur başlarken, yetkililer de su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

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