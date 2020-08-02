Balon erken söndü... İşte Babacan ve Davutoğlu'nun alacağı toplam oy oranı!

Türkiye'nin son günlerde tartıştığı konulardan biri de erken seçim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023'e kadar erken seçim olmayacağı açıklansa da başta muhalefet partileri ve yeni kurulan partiler erken seçim konusunu gündeme getiriyor.

Erken seçim konusu gündeme getirildikçe araştırma ve anket şirketleri de anket çalışmalarını hızlandırdı.

Son olarak Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.

Sarı burada yapılan son seçim anketinin de sonuçlarını açıkladı.

Davutoğlu ve Babacan'ın toplam oy oranı yüzde 3

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin oy oranları hakkında konuşan Murat Sarı, "Hem Davutoğlu hem de Babacan çok bilimsel gidiyor. Ama ne denli başarı elde ederler bilmiyorum. Babacan ve Davutoğlu'nun partilerinin ikisinin toplam alacağı oy yüzde 3" ifadelerini kullandı.