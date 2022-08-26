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Spor Ballkani hangi ülkenin takımı? Ballkani hangi ligde oynuyor?
Spor

Ballkani hangi ülkenin takımı? Ballkani hangi ligde oynuyor?

Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu. Futbolseverler, Sivasspor'un eşleştiği Ballkani'nin hangi ligde yer aldığını araştırmaya başladı. Peki, Ballkani nerenin takımı?

Yeniakit Publisher
2022-08-26 18:37:00 -
Ballkani hangi ülkenin takımı? Ballkani hangi ligde oynuyor?

Avrupa Konferans Ligi grup kuraları çekildi. Üçüncü torbada bulunan Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani ile mücadele edecek. Peki, Ballkani hangi ligde oynuyor?

Ballkani hangi ülkenin takımı? Ballkani hangi ligde oynuyor?

KF Ballkani, Kosova'nın en üst düzey futbol ligi olan Superliga'da yer alan bir futbol kulübü. Ballkani maçlarını  Stadiumi i qytetit të Suharekës'te oynuyor. Ballkani takımının teknik direktörü ise Ilir Daja'dır.

Sivasspor Konferans Ligi rakipleri | Sivasspor hangi grupta rakipleri kimler?
Sivasspor Konferans Ligi rakipleri | Sivasspor hangi grupta rakipleri kimler?

Spor

Sivasspor Konferans Ligi rakipleri | Sivasspor hangi grupta rakipleri kimler?

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