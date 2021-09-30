Ballı tavuk (Mahmudiye) nasıl yapılır?
Osmanlı mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan Mahmudiye, ismini Sultan Mahmud’dan alır.
Osmanlı mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan Mahmudiye, ismini Sultan Mahmud’dan alır.
Tarifi için malzemeler
- 1 iri tavuk
- 50 gr tereyağı
- 1 soğan
- 1 çay kaşığı hardal
- 1 yemek kaşığı bal
- 15 kuru kayısı
- 50 gr soyulmuş badem
- 1 avuç kuru üzüm
- 1 su bardağı su
- Tuz
- Karabiber
Nasıl yapılır?
Tavuk etlerini iri parçalar halinde doğrayın. Soğanı piyazlık doğrayıp tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Tavuk etlerini ekleyerek 1-2 dakika soteleyin. Kayısı, üzüm, bal, hardal, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Suyu ilave edip önce yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Bademleri 1 çay kaşığı tereyağı ile rengi dönünceye kadar kavurun. Tavuk etlerinin üzerine serpiştirin. Pirinç pilavı ile sıcak servis yapın.