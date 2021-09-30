Ballı tavuk (Mahmudiye) nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan Mahmudiye, ismini Sultan Mahmud’dan alır.



Tarifi için malzemeler

1 iri tavuk

50 gr tereyağı

1 soğan

1 çay kaşığı hardal

1 yemek kaşığı bal

15 kuru kayısı

50 gr soyulmuş badem

1 avuç kuru üzüm

1 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Nasıl yapılır?

Tavuk etlerini iri parçalar halinde doğrayın. Soğanı piyazlık doğrayıp tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Tavuk etlerini ekleyerek 1-2 dakika soteleyin. Kayısı, üzüm, bal, hardal, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Suyu ilave edip önce yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Bademleri 1 çay kaşığı tereyağı ile rengi dönünceye kadar kavurun. Tavuk etlerinin üzerine serpiştirin. Pirinç pilavı ile sıcak servis yapın.