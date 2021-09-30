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Kadın - Aile Ballı tavuk (Mahmudiye) nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ballı tavuk (Mahmudiye) nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan Mahmudiye, ismini Sultan Mahmud’dan alır.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 19:44:00 -
Ballı tavuk (Mahmudiye) nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan Mahmudiye, ismini Sultan Mahmud’dan alır.

Tarifi için malzemeler

  • 1 iri tavuk
  • 50 gr tereyağı
  • 1 soğan
  • 1 çay kaşığı hardal
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 15 kuru kayısı
  • 50 gr soyulmuş badem
  • 1 avuç kuru üzüm
  • 1 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber

Nasıl yapılır?
Tavuk etlerini iri parçalar halinde doğrayın. Soğanı piyazlık doğrayıp tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Tavuk etlerini ekleyerek 1-2 dakika soteleyin. Kayısı, üzüm, bal, hardal, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Suyu ilave edip önce yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Bademleri 1 çay kaşığı tereyağı ile rengi dönünceye kadar kavurun. Tavuk etlerinin üzerine serpiştirin. Pirinç pilavı ile sıcak servis yapın. 

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