Ballı susamlı tavuk tarifi nasıl yapılır? Ballı Susamlı tavuk sote yapılışı

Ballı susamlı tavuk tarifi

Yapımı için malzemeler

500 gram kalçalı but (Kemiklerinden ayrılmış)

2 yumurta

4 yemek kaşığı mısır nişastası

Kızartmak için;

Ayçiçek yağı

Sosu için;

3 yemek kaşığı susam

4 yemek kaşığı soya sosu

3 yemek kaşığı ketçap

2 yemek kaşığı bal

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

Ballı susamlı tavuk tarifi nasıl yapılır?

Tavukları jülyen ya da küp küp doğrayın. Derin bir kapta yumurta, nişasta, toz biberi ve karabiberi çırpın, içine tavukları ekleyin. Üzerini streçleyip buz dolabında dinlendirin. Sıvıyağ tavaya alın. Isınan yağa tavukları koyun ve tavuklar kızarana kadar pişirin. Ayrı bir kapta soya sosu, ketçap, bal, sarımsak, susamı, sarımsağı, iyice çırpın. Çırpılan soya soslu karışım tavuklar kızarmaya başlayınca tavaya alın ve 4-5 dakika da bu şekilde pişirin. Afiyet oslun.