Ballı susamlı tavuk tarifi nasıl yapılır? Ballı Susamlı tavuk sote yapılışı
Değişik ve lezzetli tarif arayanlar için; Dışı çıtır içi yumuşacık ballı susamlı tavuk tarifini çok seveceksiniz. Çıtır çıtır lezzetiyle yemesi bir o kadar zevkli olan ballı susamlı tavuk tarifi için malzemeler ve yapım aşamaları.
Ballı susamlı tavuk tarifi
Yapımı için malzemeler
- 500 gram kalçalı but (Kemiklerinden ayrılmış)
- 2 yumurta
- 4 yemek kaşığı mısır nişastası
Kızartmak için;
- Ayçiçek yağı
Sosu için;
- 3 yemek kaşığı susam
- 4 yemek kaşığı soya sosu
- 3 yemek kaşığı ketçap
- 2 yemek kaşığı bal
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
Ballı susamlı tavuk tarifi nasıl yapılır?
Tavukları jülyen ya da küp küp doğrayın. Derin bir kapta yumurta, nişasta, toz biberi ve karabiberi çırpın, içine tavukları ekleyin. Üzerini streçleyip buz dolabında dinlendirin. Sıvıyağ tavaya alın. Isınan yağa tavukları koyun ve tavuklar kızarana kadar pişirin. Ayrı bir kapta soya sosu, ketçap, bal, sarımsak, susamı, sarımsağı, iyice çırpın. Çırpılan soya soslu karışım tavuklar kızarmaya başlayınca tavaya alın ve 4-5 dakika da bu şekilde pişirin. Afiyet oslun.