Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır?
Tavuk eti ve balı birbiriyle harmanlayarak farklı ve özel bir lezzet olan ballı susamlı tavuk tarifini sizde evinizde deneyebilirsiniz.03 Ağustos 2018 Cuma 12:49
MALZEMELER:
4 adet tavuk but
2 yemek kaşığı susam
2 yemek kaşığı soya sosu
2 yemek kaşığı bal
1 tutam karabiber-tuz karışımı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI:
Tavuk etlerini küp küp iri bir şekilde doğrayın.
Bir kasenin içine soya sosu, bal, susam, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın .
Tavukları bu karışımın içine atarak iyice harmanlanmasını sağlayın.
Sosa bulanan tavukları zeytinyağının içinde kızartın.
Tavukların tamamen kızardığından emin olduktan sonra servis edin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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