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Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır?

Tavuk eti ve balı birbiriyle harmanlayarak farklı ve özel bir lezzet olan ballı susamlı tavuk tarifini sizde evinizde deneyebilirsiniz.

03 Ağustos 2018 Cuma 12:49
Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır?

MALZEMELER:

4 adet tavuk but

2 yemek kaşığı susam

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı bal

1 tutam karabiber-tuz karışımı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI:

Tavuk etlerini küp küp iri bir şekilde doğrayın.

Bir kasenin içine soya sosu, bal, susam, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın .

Tavukları bu karışımın içine atarak iyice harmanlanmasını sağlayın.

Sosa bulanan tavukları zeytinyağının içinde kızartın.

Tavukların tamamen kızardığından emin olduktan sonra servis edin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 12:49
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