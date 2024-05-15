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Gündem Ballı koltuğu kaptı! CHP’de ‘dayın’ varsa sorun yok
Gündem

Ballı koltuğu kaptı! CHP’de ‘dayın’ varsa sorun yok

Yeniakit Publisher
2024-05-15 15:55:00 -
Ballı koltuğu kaptı! CHP’de ‘dayın’ varsa sorun yok

Yalova'da Çınarcık Belediye Başkanı CHP'li Avni Kurt, akraba kayırmacılığını bir üst seviyeye taşıdı. Dayısının oğlu Cabir Balkış'ı başkan yardımcısı yaptı. Cabir Balkış, 2016'da yine Kurt'un yardımcılığını yaparken, FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmış ve 6 ay görevden uzaklaştırılmıştı.

CHP'de, Türkiye'nin gündemine oturan eş, dost ve akraba atamaları tüm hızıyla sürüyor. Son akraba ataması ise Yalova'dan geldi.

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Çınarcık ilçesinde, 2014'te CHP'den belediye başkanı seçilen Avni Kurt, dayısının oğlu Cabir Balkış'ı başkan yardımcısı yaptı. Balkış, 2016'da düzenlenen bir FETÖ operasyonunda, 8 şüpheli ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir kişi tutuklanırken, Balkış ve 7 şüpheli serbest kaldı.

Bu arada Balkış, soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. 6 ay sonra uzaklaştırma tedbiri kaldırılınca görevine dönen Balkış, 2019'da AK Partili Numan Soyer belediye başkanı seçilince, emekli oldu.
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MAAŞLAR BÖLÜK PÖRÇÜK, MOBBİNGDE CABASI

Geçen 31 Mart'taki yerel seçimlerinde bir kez daha aday olan Avni Kurt, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu. Kurt'un ilk icraatlarından biri ise dayısının oğlu Cabir Balkış'ı yeniden başkan yardımcısı yapmak oldu.

Eş, dost ve akrabalarım makam sahibi yapıldığı Çınarcık Belediyesinde işçilerin, Avni kurt başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana maaşlarını eksik ya da parça parça aldıkları ortala çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, işçiler geçim sıkıntısı yaşarken, CHP'li Avni Kurt'un yakınlarını belediyede makam sahibi yapması tepkilerin artmasına neden oldu.

Diğer yandan CHP'li olmayan belediye personeline işi bırakmaları için mobbing uygulandığı da iddia edildi.

CHP'DEN GENELGE

Bilindiği gibi CHP'li belediyelerde yerel seçimlerin ardından eşe dosta koltuk dağıtma furyası Genel Merkez'de krize yol açmıştı.

CHP Genel Merkezi, geçtiğimiz günlerde belediyelere genelge göndererek, kayırmacılık yapmama ve şeffaf olmaları konusunda belediye başkanlarına ikazda bulunmuştu.

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