Ballı geziye rüşvet gibi sponsorluk

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İBB’de göreve geldiği 2019 yılından bu yana israfta sınır tanımayan ve son olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı izlemek için kişisel berberinin aralarında olduğu heyet ile Almanya’ya uçan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu geziye ne kadar harcadığı ortaya çıktı.

İmamoğlu’nun söz konusu Almanya çıkarmasının detaylarını ve maliyetini açıklayan Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan, İBB'den bazı kaynaklara dayandırdığı iddialara göre, 5 günlük ziyarete toplam 44 kişinin katıldığını, sadece araç kiralama bedelinin 59 bin Euro olduğunu, marka kravatlara 75 bin TL ödediğini ve 44 kişinin konaklama bedeli olan 119 bin euronun ise bir inşaat firması tarafından karşılanacağını belirtti.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “İmamoğlu 5 günlük ziyaret kapsamında 36 kişilik heyet ve 8 kişilik koruma ekibi ile toplam 44 kişi katılmış. Katılanların arasında oğlu Selim İmamoğlu ve özel berberi de var. Sadece araç kiralama bedeli olarak 57.832 euro Dış İlişkiler Başkanlığından ödemi yapılacak. 44 kişinin konaklama bedeli 119.611 euro ise TAŞ YAPI firması tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Ziyarette hediye olarak Gucci Barba Napoli marka kravatların götürüldüğü ve bedelinin 75.000 lira olduğu belirtiliyor. Heyette Saraçhane Medyasından basın çalışanlarının da olduğu ama bu sefer Roma'da yapıldığı gibi bir duruma düşmemek için masraflarının bağlı oldukları yayın kuruluşlarından karşılandığı da belirtiliyor. Sonrasında farklı bir formülle bunlar bir şekilde İBB kasasından çıkar diye düşünüyorum.”

Özel, başka otel bulamadı mı?

Öte yandan; CHP lideri Özgür Özel ve yakın ekibinin de Kurban Bayramı tatilini İzmir’in Foça İlçesi’nde geçirdikleri ortaya çıktı. Özel ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Club Med’te tatil yaptıkları öğrenildi. Özel’in tatili ile ilgili söz konusu bilgiyi paylaşan Tolgahan Erdoğan, “Tesisin işletme sahibi olan Mehmet Hazım Giray, Sedat Peker’le aile dostu. Özel ile birlikte toplam 20 kişi tatil köyünde ağırlandı” dedi.

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