  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?
için kalan
Yerel

Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Eskişehir'de ailesiyle yaşayan Irak uyruklu 11 yaşındaki Vahap Hamit Davut evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:44:00 -
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Eskişehir'de evlerinin balkonundan düşen Irak uyruklu çocuk öldü.

Vişnelik Mahallesi Burcu Sokağı'ndaki apartmanın ikinci katında ailesiyle yaşayan Vahap Hamit Davut (11), balkonda oturduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle aşağı düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden erkek çocuğun cesedi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı