Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Eskişehir'de ailesiyle yaşayan Irak uyruklu 11 yaşındaki Vahap Hamit Davut evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Eskişehir'de evlerinin balkonundan düşen Irak uyruklu çocuk öldü.
Vişnelik Mahallesi Burcu Sokağı'ndaki apartmanın ikinci katında ailesiyle yaşayan Vahap Hamit Davut (11), balkonda oturduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle aşağı düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden erkek çocuğun cesedi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.