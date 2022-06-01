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Yerel Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar!
Yerel

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar!

İstanbul Zeytinburnu’nda evin balkonundan sarkarken aşağıya düşen 2 yaşındaki çocuğu çevredeki esnaf havada yakalandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 16:31:00 - 2022-06-01 16:48:49

Zeytinburnu’nda 3’üncü kattaki evin balkonundan sarkarken aşağıya düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammet Tareel, çevredeki esnaf tarafından havada yakalandı. Çocuğun yara almadan kurtulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün Seyitnizam Mahallesi G-22 Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 yaşındaki Muhammet Tareel isimli çocuk, apartmanın üçüncü katındaki balkonun mermerinden aşağıya doğru sarkıyordu. Balkondan sarkan çocuğun düşeceğini fark eden çevre esnafı, hemen apartmanın altına koştu.

Çocuğu havada yakaladı

Vatandaşlar, tişörtlerini ve kollarını açarak çocuğu yakalamak için hazırlık yaptı. Aşağı doğru sarkan çocuk kısa süre sonra balkondan düştü. Apartmanın altından bekleyen esnaf düşen çocuğu beton zemine çarpmadan havada yakaladı.

O anlar anbean kaydedildi

Yaşanan olayın ardından 2 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda durumunun iyi olduğu anlaşılan çocuk evine geri getirildi. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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