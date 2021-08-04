Balkona atılan torpilin patlaması sonucu 12 yaşındaki çocuk yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir binanın ikinci katında bulunan balkona atılan torpilin patlaması sonucu balkonda uyuyan 12 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, bu sabah saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan çocuklar, bir binanın 2. katında bulunan balkona torpil fırlattı.
Torpilin balkona düşer düşmez patlaması sonucu balkonda uyuyan 12 yaşındaki S.K., yüz, el ve ayaklarından yaralandı.
Ailesi tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi kaldırılan çocuk, burada tedavi altına alındı.
Küçük çocuğun yakınları torpil vb. patlayıcı maddelerinin satışının Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklandığını hatırlatarak, patlayıcı maddelerin satışının engellenmesiyle ilgili denetimlerin artırılmasını istedi.