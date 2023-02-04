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Yaşam Balkan ülkelerindeki çocuklar için “ay yıldızlı” oyun grubu
Yaşam

Balkan ülkelerindeki çocuklar için “ay yıldızlı” oyun grubu

İzmir’in Torbalı ilçesinde inşaat mühendisi Fuat Eroğlu’nun sahibi olduğu kent mobilyaları ve çocuk oyun grupları üretimi yapan firma, yurt içi ve dışındaki dezavantajlı çocuklar için sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 11:21:00 -
Balkan ülkelerindeki çocuklar için "ay yıldızlı" oyun grubu

Oyun gruplarını dezavantajlı çocuklar için ücretsiz kuran firma, Balkan ülkelerindeki çocuklar için de harekete geçti. Projeyle ilgili konuşan Eroğlu “Oradaki çocuklara Türk bayrağı ve ‘Made in Türkiye’ yazılı ürünü sunacağız. Ücretsiz yapacağız, herhangi bir beklentimiz yok. Kuracağımız oyun gruplarında Türk bayrağı görülsün yeterli” ifadelerini kullandı.

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