Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümüyle ekrana geliyor mu? Final yapıyor: Emre Bey'den dikkat çeken yanıt!

BALKAN NİNNİSİ

Süleyman, aileye alışması için kızını konağa götürür…

Sofia’nın konağa ve aileye alışması kolay olmayacaktır…

Ertan, Zafer ve Arif’in mafyayla başı derde girer…

Mafya, Şefo’yu rehin alır…

Balkan Ninnisi isimli TRT1 dizisinde başrolde yer alan Emre Bey, performansı ile gündemde. Makedonya’nın Üsküp kentinde çekilen dizi için bu ülkede bulunan ve zaman zaman da İstanbul’a gelerek bazı görüşmelerde bulunan oyuncu, çekimlerin devam ettiğini söyledi.

Balkan Ninnisi dizisinin final yapacağına yönelik iddialar vardı ama sonrasında bunlar yalanlanmıştı. Emre Bey çekimlerin soğuyan havaya rağmen yoğun şekilde devam ettiğinden bahsetti. “Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası” ifadesini kullanarak, meteoroloji tahminlerinde sürekli ifade edilen bir sözü tekrarlayarak espri yapan Emre Bey, İstanbul’un ise daha sıcak olduğunu ifade etti.

Emre Bey, Balkan Ninnisi dizisinin final yapma ihtimali ile ilgili soru için şöyle konuştu: “Dizi hakkında final haberi çıktı, sonrasında devam edeceğiz gibi bir karar geldi.”

Emre Bey de bu sözleri ile birlikte Balkan Ninnisi dizisinin ekibinde şimdilik bir final konusunun gündemde olmadığını ve sette işlerini yapmaya devam ettiklerini anlatmış oldu.

Emre Bey’e de dizinin final haberlerinin gelmesi ile birlikte bazı proje teklifleri yapıldığı da ortaya çıktı. Son dönemin dikkat çeken genç erkek oyuncularından olan Emre Bey, güzel karakterler oynamak istediğini ama farklı farklı karakterleri yapmayı amaç edindiğini anlattı.

Oyuncu, “Umarım farklı karakterler, farklı işler gelir biz de kendimizi farklı işlerle tecrübe etme fırsatı buluruz” diye konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ’a benzetilmesi de sorulunca oyuncu, bu yorumlar için teşekkür etmekle yetindi. Emre Bey, hedefini ise güzel bir kariyer olarak ifade etti.

“Balkan Ninnisi” 22. Bölüm 15 Aralık 2022 Perşembe/ 20.00/ TRT 1

Her hafta Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarına gelen ve büyük beğeni toplayan “Balkan Ninnisi”nin yirmi ikinci bölümü, 15 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Çekimleri Üsküp’te devam eden “Balkan Ninnisi”, etkileyici ve eğlenceli hikayesiyle olduğu kadar usta oyuncu kadrosunun müthiş performansları ve Balkan müziğinin sevilen örnekleriyle de büyük ilgi görüyor.

“Balkan Ninnisi”, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Balkan Ninnisi’nin yeni bölümünde neler olacak:

Dükkanın battığını öğrenen Süleyman’ın sevinci kursağında kalır. Arif, Ertan ve Zafer’e çok kızar. İstanbul’dan kızını alıp gelen Nina ve Süleyman, Sofia’yı aileye alışması için konağa götürür. Ne var ki Sofia, onları ailesi olarak görmez ve bir an önce orayı terketmek ister.

Dükkanı batırdıkları için işin içinden çıkamayan Arif, Ertan ve Zafer ise çareyi dükkanı satmakta bulurlar. Ancak dükkanı yüksek bir fiyata satmak isterken mafyayla karşı karşıya kalırlar. Onlar paralarının peşine düşerken, mafya Şefo’yu rehin alır. Bu durumu Süleyman’dan her ne kadar sakladıklarını düşünseler de Sofia her şeyi anlatacaktır.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Evrim Yöney üstlendiği, senaryosunu Uğur Uzunok, Abdülhamid Işık, İdris Meydi, Alev Uzma, Ozan Ayaz ve Esma Koç’un kaleme aldığı “Balkan Ninnisi”, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizinin büyük beğeni toplayan müziklerini Alper Atakan yapıyor.

Balkan Ninnisi 15 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1’de

Balkan Ninnisi 22. Bölüm fragmanı yayınlandı.