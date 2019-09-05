0553 313 94 23

Balkan Göçmenleri gecesinde Gölet doldu taştı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi tarafından Kültür ve Spor Şenliği kapsamında düzenlenen Balkan Göçmenleri Gecesi renkli görüntülere sahne oldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:07
Balkan Göçmenleri gecesinde Gölet doldu taştı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi tarafından Kültür ve Spor Şenliği kapsamında düzenlenen Balkan Göçmenleri Gecesi renkli görüntülere sahne oldu.


Akhisar Belediyesi tarafından Kültür ve Spor Şenliği kapsamında Balkan Göçmenleri Gecesi düzenlendi. Akhisar Gölet alanında düzenlenen gecede ilk olarak Ekrem ve Erşan grubu sahne aldı. Sahne alan grubun seslendirdiği çeşitli ezgileri ile geceye katılanlara unutulmaz bir zaman yaşattı. Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği’ne ait Folklor Ekibi’nin gösterileri ise renkli görüntülere sahne oldu. Ardından sahne alan Orkestra Sertan ve Rumeli Beyo lakaplı Bahattin Güler sahne aldı ve seslendirdiği balkanlara özgü şarkılarla Akhisarlıları mest ederken ardından halay şarkıları ile tüm katılımcıları sahneye davet etti.


Gecede konuşan Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ederek "Akhisar’ın kurtuluşunun 97. yılını kutladığımız bu günlerde böyle bir etkinlikle yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. En başta büyük taarruzun emrini veren Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını burada sizlerin huzurunda bir kez daha rahmet ve minnetle anmak istiyorum" dedi.


Onuncu Yıl Marşı gösterini ardından sahneye çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Her akşam çok güzel gösteriler seyrediyoruz, danslar, şarkılar ve türküler gerçekten çok hoş, hepsi birbirinden ayrı güzel, hepsi memleketimizin dört bir köşesine ait. Hemşehri derneklerinin hepsine teşekkür ediyorum ama şunu da söyleyeceğim üyesi olmaktan gurur duyduğum Balkan Göçmenleri Derneği’nin gecesi gerçekten bir başka güzel başladı çok teşekkür ediyorum kendilerine, çok sağ olun. Geçen sene ilki yapılmıştı, çok beğenildi biz daha da güzel bir şekilde buna devam edelim dedik, bu kültür buluşmalarını içimize sinen çok güzel geceler düzenleniyor. Tüm derneklere teşekkür ediyoruz, bunlar daha da her sene üzerine koya koya daha da güzelleştirerek daha da iyi şeyler ortaya çıkartarak devam edecektir" dedi.


Balkandan Akhisar’a gelen göçmenlerin Akhisar’ın kültürünü oluşturduğunu ifade eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Balkan göçmenlerinin Akhisar’a büyük bir değer kattığını söyledi.


Geceye CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül, siyasi parti temsilcileri, ilçede bulunan diğer hemşehri dernek başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Akhisar’da bulunan göçmenler ve vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:07
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşsizlik maaşı nasıl alınır?
    1. İşsizlik maaşı nasıl alınır?
    2. Antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder..
    3. Niğde U12 Cup Turnuvası yapıldı
    4. ANALİZ - ABD'nin Orta Menzilli Nükleer..
    5. Başkan Turanlı, Zabıta Haftasını..
    6. Vali Çağatay’dan Ahlat Kaymakamı..
    7. Elazığspor 281 gün sonra kendi..
    8. Altın kayısı ödül töreni düzenlenecek
    9. 51 kaçak yakalandı
    10. HDP’liler ile oturma eylemi yapan..
    11. Park halindeki hafif ticari araç yandı
    12. Ahlat’ta öğretmenlere yönelik trafik..
    13. MHP’li Aycan: "İdamı isteyen tek..
    14. Bayındır milli formayı kaptı!
    15. Denizli'de kadının eşi tarafından..
    16. Sahte trafik cezası uyarısı
    17. Kırşehir Belediyesi, Belediye Meclisi..
    18. Edirne’de 1. Uluslararası Kel Aliço..
    19. Kayseri Şeker’den amatör spora büyük..
    20. Başkan Seçer: "Zabıta daima güven..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?