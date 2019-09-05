Balkan Göçmenleri gecesinde Gölet doldu taştı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi tarafından Kültür ve Spor Şenliği kapsamında düzenlenen Balkan Göçmenleri Gecesi renkli görüntülere sahne oldu.

Akhisar Belediyesi tarafından Kültür ve Spor Şenliği kapsamında Balkan Göçmenleri Gecesi düzenlendi. Akhisar Gölet alanında düzenlenen gecede ilk olarak Ekrem ve Erşan grubu sahne aldı. Sahne alan grubun seslendirdiği çeşitli ezgileri ile geceye katılanlara unutulmaz bir zaman yaşattı. Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği’ne ait Folklor Ekibi’nin gösterileri ise renkli görüntülere sahne oldu. Ardından sahne alan Orkestra Sertan ve Rumeli Beyo lakaplı Bahattin Güler sahne aldı ve seslendirdiği balkanlara özgü şarkılarla Akhisarlıları mest ederken ardından halay şarkıları ile tüm katılımcıları sahneye davet etti.

Gecede konuşan Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ederek "Akhisar’ın kurtuluşunun 97. yılını kutladığımız bu günlerde böyle bir etkinlikle yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. En başta büyük taarruzun emrini veren Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını burada sizlerin huzurunda bir kez daha rahmet ve minnetle anmak istiyorum" dedi.

Onuncu Yıl Marşı gösterini ardından sahneye çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Her akşam çok güzel gösteriler seyrediyoruz, danslar, şarkılar ve türküler gerçekten çok hoş, hepsi birbirinden ayrı güzel, hepsi memleketimizin dört bir köşesine ait. Hemşehri derneklerinin hepsine teşekkür ediyorum ama şunu da söyleyeceğim üyesi olmaktan gurur duyduğum Balkan Göçmenleri Derneği’nin gecesi gerçekten bir başka güzel başladı çok teşekkür ediyorum kendilerine, çok sağ olun. Geçen sene ilki yapılmıştı, çok beğenildi biz daha da güzel bir şekilde buna devam edelim dedik, bu kültür buluşmalarını içimize sinen çok güzel geceler düzenleniyor. Tüm derneklere teşekkür ediyoruz, bunlar daha da her sene üzerine koya koya daha da güzelleştirerek daha da iyi şeyler ortaya çıkartarak devam edecektir" dedi.

Balkandan Akhisar’a gelen göçmenlerin Akhisar’ın kültürünü oluşturduğunu ifade eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Balkan göçmenlerinin Akhisar’a büyük bir değer kattığını söyledi.

Geceye CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül, siyasi parti temsilcileri, ilçede bulunan diğer hemşehri dernek başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Akhisar’da bulunan göçmenler ve vatandaşlar katıldı.