Balkabaklı mercimek çorbası nasıl yapılır? Balkabaklı çorba tarifi
Havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Böylesi havalarda ihtiyaç duyduğunuz en leziz yemek ise hiç kuşkusuz çorbadır. İşte, böyle anlar için balkabaklı mercimek çorbasını deneyebilirsiniz. İşte, balkabaklı çorba tarifi…22 Eylül 2019 Pazar 21:33
Havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Böylesi havalarda ihtiyaç duyduğunuz en leziz yemek ise hiç kuşkusuz çorbadır. İşte, böyle anlar için balkabaklı mercimek çorbasını deneyebilirsiniz. İşte, balkabaklı çorba tarifi…
Balkabaklı mercimek çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet soğan
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 kase küp doğranmış balkabağı
- Pul biber
- Karabiber
- Kimyon
- Zeytinyağı
Soğan, patates, havuç ve balkabaklarını küp küp doğrayın.
Zeytinyağı ile tüm sebzeleri yaklaşık 3-4 dakika kavurun.
Ardından tencereye 3 su bardağı sıcak su ilave edin.
Baharatları ve mercimeği de tencereye ekleyin.
Sebzeler yumuşayınca çorbayı blendardan geçirin.
Çorba katı olursa tencereye bir miktar daha kaynar su ekleyip pişirmeye devam edin.
Servis aşamasında arzu ederseniz tereyağında pul biber kızdırıp dökebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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